Сказочные герои, роли которых исполняли военнослужащие военной базы, в преддверии праздника посетили более 200 семей военнослужащих и поздравили их с Новым годом. Данное мероприятие организовано командованием 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан.

В новогодние праздники военнослужащих ожидают более 50 культурно-досуговых мероприятий, в культурно-развлекательном центре будут организованы вечера отдыха, дети смогут посетить новогодние представления, утренники и елки, кроме того для них заказаны билеты на праздничные представления и детские спектакли в театрах города Душанбе.

Для военнослужащих проходящих военную службу по контракту в праздничные дни организованы посещение музеев и театров, также в период праздников спланированно проведение спортивных мероприятий, конкурсов самодеятельности, просмотры художественных фильмов.

Подобные праздничные мероприятия будут проходить и во всех военных гарнизонах соединения.