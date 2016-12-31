В США водитель грузовика из Узбекистана Хуршид Хайдаров четыре часа отказывался сдаться полиции, что на четыре часа перекрыло движение на 25-м межштатном шоссе недалеко от города Канзас.

Полиция прибыла на место после сообщения о том, что незнакомый мужчина направил оружие на прохожих. 35-летний узбекистанец отрицает выдвинутые против себя обвинения в угрозе совершения теракта, сообщает Радио Озодлик, узбекская редакция Радио Свобода.

Хуршид Хайдаров принял участие в суде, который состоялся 29 декабря. В ходе процесса ему понадобился переводчик со знанием русского языка. Как сообщают американские власти, гражданин Узбекистана Хуршид Хайдаров проживает в Филадельфии и не владеет достаточно хорошо английским языком.

Судья назначил следующее заседание на 3 января.

Как стало известно, 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что водитель грузовика, припаркованного рядом с развлекательным заведением, направил «длинный ствол» на прохожих. Однако выстрел из этого оружия не был произведен.

До стабилизации ситуации полиция перекрыла часть дороги рядом с развлекательным заведением.

Хайдарова удалось задержать после того, как сотрудники полиции разбили одно из окон в грузовике узбекистанца. Позже выяснилось, что в руках Хуршид Хайдаров держал пневматическое оружие, которое обычно не может убить человека.

Как сообщает полиция, во время инцидента Хайдаров был неадекватен, однако в его крови не обнаружили следов алкоголя.

Причастность задержанного к какой-либо террористической организации пока не установлено.

Напомним, что в США в мае этого года был арестован шестой по счету гражданин Узбекистана по обвинению сотрудничества с запрещенной в ряде стран группировки "Исламское государство". По информации Радио Озодлик, 28-летний Азизджон Рахматов задержан 11-го мая по обвинению "предварительного сговора в оказании помощи террористической группе "Исламское государство".

Процесс Абдурасула Джурабаева и Ахрора Сайидахмадова в Бруклинском суде Нью-Йорка

По словам прокурора, Азизджон Рахматов проживал в городе Нью-Йорк и оказывал зищиту лицам, которые намеревались примкнуть к "Исламскому государству". Его помощь, в основном, была материальной и он собирал средства для отправки в Сирию этих лиц.

Американская прокуратура заявляет, что Рахматов попал в поле зрения следователей после ареста двух узбеков - Абдурасула Джурабаева, гражданина Узбекистана и Ахрора Сайидахмадова, уроженца Южно-Казахстанской области. Эти двое намеревались отправиться в Сирию для участия в боевых действиях.

Азизджон Рахматов, а также Аброр Хабибов, Дилхаёт Косимов и Акмал Зоиров, которые ранее были задержаны правоохранительными органами США, оказали содействие Сайидахмадову в этом деле. Но, никто из них не признал предъявленные им обвинения.

19-летний Ахрор Сайидахмадов в феврале месяце прошлого года был задержан при попытке вылета в Стамбул из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По данным прокуратуры Нью-Йорка, арест Ахрора Сайидахмадова считается основанием для вынесения обвинения. Предпологается, что Сайидахмадов намеревался из Турции перебраться в Сирию.

Абдурасул Джурабаев, другой задержанный узбек намеревался в марте нынешнего года вылететь в Турцию и оттуда перебравшись в Сирию, присоедениться к этой экстремистской группе. В августе месяце прошлого года Джурабаев признал выдвинутое ему обвинение.

По словам Келли Карри, исполняющую обязанности прокурора Восточного округа Нью-Йорка, 25-летний Абдурасул Джурабаев планировал добраться до Сирии и присоеденится к группе "Исламское государство". В случае провала этого плана, он планировал остаться в США и готовился совершить террористические атаки на территории этой страны. По словам прокурора, есть вероятность, что Абдурасул Джурабаев может быть приговорен к 15 годам лишения свободы.

Ранее в США также были арестованы несколько граждан Узбекистана по обвинению в сотрудничестве с запрещенными экстремистскими организациями. В январе нынешнего года узбекский беженец Фазлиддин Курбанов по обвинению намерения атаки на военную академию США был приговорен к 25 годам лишения свободы.

13 июля 2012 года федеральный суд округа Бирмингем приговорил 22-летнего гражданина Узбекистана к 15 годам тюрьмы за подготовку покушения на президента США Барака Обамы. 12 января 2012 года в Чикаго был задержан 35-летний гражданин Узбекистана Джамшед Мухторов. В настоящее время он содержится под стражей по обвинению в членстве в группе "Союз исламского джихада". В марте месяце 2012 года в городе Филадельфия был арестован гражданин Узбекистана Бахтиёр Джумаев по обвинению в причастности к террористическим организациям.