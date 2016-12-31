Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на своем прощальном заседании в штаб-квартире организации в шутливой форме попрощался с сотнями дипломатами и сотрудниками ведомства, сообщает Associated Press.

«Чувствую себя Золушкой — завтра в полночь все поменяется», — пошутил генсек.

Также Пан Ги Мун добавил, что 31 декабря накануне Нового года он будет находится на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где миллионы людей увидят, как он «потеряет свою работу».

При этом генеральный секретарь поблагодарил всех работников ООН за их упорный труд и преданность на протяжении его 10-летнего пребывания у руля организации.

Ранее сообщалось, что запуск обратного отсчета до наступления Нового года на площади Тайм-сквер в Нью-Йорке станет последним, что сделает Пан Ги Мун в должности генерального секретаря ООН.

Ожидается, что Пан Ги Мун нажмет кнопку, которая запустит механизм, опускающий хрустальный шар диаметром 3,5 м и весом 6 т на шпиле одного из высотных зданий. Своей нижней точки шар достигнет в момент наступления 2017 года на Восточном побережье США.

Сразу после этого, 1 января 2017 года, в должность генерального секретаря ООН вступит Антониу Гутерриш.