Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 января в центре Душанбе дал старт сезону посадки саженцев в стране.

Наряду с главой государства посадкой саженцев занялись члены правительства Таджикистана, ученые агрономы, сотрудники исполнительного аппарата президента.

По данным источника «АП» в администрации мэра Душанбе, в январе-феврале месяце в центре столицы будут посажены 38 саженцев конского каштана, 62 саженца магнолии крупноцветковой, 52 - магнолии «Гэлэкси», 20 - слив «Роял бургунди», 17 – слив растопыренной «Писсарди», 96 - слива «Канзан», 8 – секвой, 74 - туя западного «Смарагд».