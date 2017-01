В 2016-м году оставили этот мир многие из тех, кого считают символами современной политики, культуры и спорта - от Фиделя Кастро до Дэвида Боуи и Леонарда Коэна до Мохаммеда Али. Были потери и в масштабе стран постсоветского пространства.

Мы расскажем о наиболее значимых из них.

Дэвид Боуи, британский певец, музыкант и композитор (8 января 1947 — 10 января 2016)

Его называли хамелеоном рок-музыки, но неповторимый стиль Боуи всегда можно было узнать даже в песнях других исполнителей.

Дэвид Боуи начал заниматься музыкой в 1960-х, но также оставил след в театре, кино и моде. Мастер перевоплощений, он создавал фантастические образы, постоянно меняя прически, макияж и костюмы. Он оказал влияние на творчество многих музыкантов. Свой последний альбом Blackstar Дэвид Боуи выпустил за два дня до смерти.

Нэнси Рейган, бывшая первая леди США (6 июля 1921 — 6 марта 2016)

Нэнси Рейган - супруга 40-го президента США Рональда Рейгана и первая леди США в годы его правления (1981-1989). Нэнси была актрисой и в 1940-1950-х годах сыграла несколько главных ролей в голливудских фильмах. За Рональда Рейгана вышла замуж в 1952 году.

В бытность первой леди Нэнси Рейган развернула активную кампанию по борьбе с наркотиками под названием «Скажи нет» (Just Say No). После второго президентского срока Рейгана ей удалось расширить свою кампанию на весь мир. После смерти супруга в 2004 году поддерживала исследования в области стволовых клеток для борьбы с болезнью Альцгеймера, от которой умер Рональд Рейган. Скончалась от сердечной недостаточности на 95-м году жизни.

Йохан Кройф (25 апреля 1947 года - 24 марта 2016 года)

Легендарный голландский футболист, звезда "Аякса" и "Барселоны", в которых играл, и которые потом тренировал. Трехкратный обладатель "Золотого мяча", четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов (трижды как игрок и один раз как тренер).

Кройф стал олицетворением новой эпохи в футболе – эпохи тотального футбола. После завершения игровой карьеры, в качестве тренера "Летучий Голландец" проявил себя так же блестяще.

Мохаммед Али, американский боксер (17 января 1942 - 3 июня 2016)

«Порхай как бабочка, жаль как пчела» - эту фразу Мохаммеда Али, которой он описал свою тактику, знают даже те, кто не видел ни одного его боя. Али провел лучшие бои в истории бокса — он был единственным боксером, трижды завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. За свою почти двадцатилетнюю спортивную карьеру он выиграл 56 поединков, 37 из которых закончились нокаутом.

На пике карьеры он отказался идти в армию США и принимать участие в войне во Вьетнаме, которую считал несправедливой. Али заявил: «Ни один вьетконговец никогда не называл меня нигером». Из-за этого он был лишен всех титулов и отстранен от участия в соревнованиях более чем на три года, но сразу после дисквалификации вернул себе звание чемпиона мира.

После того как у него диагностировали болезнь Паркинсона, Али много занимался общественной деятельностью и благотворительностью.

Каххор Махкамов, первый президент Таджикистана (16 апреля 1932 – 8 июня 2016)

После продолжительной болезни 8 июня в Душанбе скончался первый президент Таджикистана, советский и таджикский государственный деятель Каххор Махкамович Махкамов.

В апреле он отметил свой 84-й день рождения.

14 декабря 1985 года Каххор Махкамов был назначен Первым секретарём ЦК Компартии республики, став последним советским руководителем советского Таджикистана.

30 ноября 1990 года его избрали президентом Таджикистана. Одновременно он занимал пост председателя кабинета министров. Чтобы покончить с массовыми волнениями в столице, в августе 1991 года Махкамов решил подать в отставку. С тех пор он был пожизненным членом верхней палаты таджикского парламента.

Согласно завещанию Каххор Махкамова, его похоронили на столичном кладбище «Сари Осиё», рядом с могилой жены – Гавхар, с которой он прожил вместе 64 года.

Фазиль Искандер, писатель (6 марта 1929 – 31 июля 2016)

Фазиль Искандер был одним из немногих доживших до наших дней великих советских литераторов. Его самое значительное произведение - роман-эпопея «Сандро из Чегема», написанный, по определению литературоведов, в жанре магического реализма. Искандер известен также как автор десятков рассказов - светлых и ироничных. Искандер нанес на литературный глобус территорию, которой там не было - Абхазию.

Ислам Каримов, президент Узбекистана (30 января 1938 — 2 сентября 2016)

Ислам Каримов был бессменным президентом независимого Узбекистана — он пришел к власти после распада Союза в 1991 году и сохранял свой пост до самой смерти. Построенный им режим политологи характеризуют как диктаторский и жестко авторитарный. Вместе с тем Каримов оставался руководителем, твердо стоявшим на защите интересов страны на международной арене.

О смерти старейшего лидера постсоветского пространства неофициально сообщалось в течение пяти дней. После официального подтверждения в стране объявили трехдневный траур, тысячи людей вышли на улицы Ташкента и Самарканда, оплакивая президента.

Шимон Перес, израильский политик и государственный деятель (2 августа 1923 - 28 сентября 2016)

Политическая карьера Шимона Переса длилась более 70 лет. Перес — девятый президент Израиля, занимал пост с 2007 по 2014 год. Со 2 января 2013 года до конца президентского срока являлся старейшим действующим руководителем государства на планете. Он также непрерывно избирался депутатом израильского кнессета с 1959 по 2007 год. Написал 11 книг и множество публикаций и политических статей на тему истории арабо-израильского конфликта.

Леонард Коэн, канадский поэт, писатель и певец (21 сентября 1934 — 7 ноября 2016)

Леонард Коэн — всемирно известный канадский поэт, писатель, певец и автор песен, опубликовавший свой первый сборник стихов в 1956 году, а первый роман — в 1963 году. В начале творческого пути песни Коэна основывались на фолк-музыке, в 1970-х тяготели к поп-музыке и кабаре. С 1994 по 1999 год Коэн провел в буддистском центре и стал монахом, приняв имя Jikhan, означающее «молчание». В 2001 году он вернулся в музыку, выпустив новый альбом.

Фидель Кастро, кубинский политик и революционер (13 августа 1926 — 25 ноября 2016)

Бессменный руководитель Кубы с 1959 по 2006 год. Под руководством Фиделя Кастро Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность были национализированы, а также были проведены масштабные реформы.

К личности Фиделя Кастро относятся по-разному. Кто-то называет его тираном, а кто-то вспоминает, что именно по его указу украинские дети-чернобыльцы бесплатно лечились на Кубе. Как и многие другие революционеры и политики, Кастро был персоной противоречивой. Но, одновременно, и очень крупной. Политиков такого уровня и калибра сейчас не так уж много.