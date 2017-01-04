Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 3 января подписал указ о назначении Фаррух Шарифзода Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Туркменистане.

До конца июля прошлого года послом Таджикистана в Ашхабаде работал Махмудджон Собиров, который 30 июня 2016 года был освобожден с занимаемой должности с формулировкой - «в связи с уходом на пенсию».

Новоназначенный посол Таджикистана в Туркменистане Фаррух Шарифзода до конца июня прошлого года был послом Таджикистана в Турции.

Другим указом президента от 3 января Анварджон Иброхимзода освобожден от должности председателя суда Согдийской области.

Решением правительства Таджикистана Шодигул Конунзода назначена директором Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одарённых учащихся в городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области».