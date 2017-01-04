Временно исполнять обязанности председателя Компартии Таджикистана будет секретарь КПТ Мирзоазим Насимов. Таджикские коммунисты почти полмесяца были без лидера после кончины своего лидера Исмоила Талбакова.

Доктор экономических наук Мирзоазим Насимов, который в июле прошлого года был избран секретарем Компартии Таджикистана, назначен временно исполняющим обязанности председателя Компартии, сообщил «АП» депутат от Компартии Джаббор Ахмедов.

Лидер партии будет избран на внеочередном съезде КПТ, который пройдет летом текущего года.

Компартия Таджикистана, которая является старейший партией страны, была образована 1924 года. В годы существования Таджикской ССР лидер ЦК КПТ фактически был первым руководителем республики.

После развала СССР и приобретения независимости Таджикистана с сентября 1991 по июль 2016 года бессменным лидером партии был известный таджикский политик Шоди Шабдолов.

В начале июля прошлого года лидером Компартии Таджикистана был избран Исмоил Талбаков, который долгие годы был первым заместителем Шабдолова по партии.

16 декабря прошлого года И. Талбаков скоропостижно скончался.

На сегодняшний день в рядах партии, по данным самих коммунистов, состоят около 45 тыс. человек.

Мирзоазим Насимов является родным братом экс-генпрокурора Таджикистана, экс-секретаря Совета безопасности Амиркула Азимова.