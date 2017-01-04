Ответный матч предварительного раунда Кубка АФК-2017 между вице-чемпионом Таджикистана «Хосилотом» и чемпионом Афганистана «Шахин Асмаи» будет судить бригада арбитров из Ирана.

Главным судьей матча назначен 31-летний рефери ФИФА Моуд Бонядифард, который является арбитром международной категории с 2013 года, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана. Помогать ему на линиях будут ассистенты рефери ФИФА – 40-летний Саид Алинажедиан и 36-летний Али Мирзабейги. Функции резервного судьи исполнит 29-летний рефери ФИФА Хейдари Пайям. Инспектировать судей будет Ахмад Якуб Мохаммад Джума из ОАЭ, а комиссаром матча назначен Жаргал Сухбаатар.

Напомним, что ответная встреча предварительного раунда Кубка АФК-2017 между «Хосилотом» и «Шахин Асмаи» состоится 7 февраля на Центральном республиканском стадионе Душанбе, начало в 17:00 часов. Первая игра между соперниками пройдет 31 января. Место проведения этого матча еще не утверждено.