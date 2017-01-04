Кыргызские спецслужбы не подтвердили причастность гражданина КР к теракту в Стамбуле. Подозреваемый допрошен и отпущен домой.

Причастность к теракту в Стамбуле гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова, чью фотографию опубликовали турецкие СМИ, не доказана. Государственный комитет национальной безопасности допросил 28-летнего Яхье Машрапова, сообщает ИА «24.kg» со ссылкой на ведомство.

В ГКНБ рассказали, что после того, как появилась информация о том, что теракт совершил гражданин Кыргызстана, следственные органы провели работу по установлению личности. Выяснилось, что Яхье Машрапов проживает в городе Кара-Суу Ошской области.

Его нашли дома и доставили в районное отделение ГКНБ на допрос. После отпустили, но проверка продолжается.

По данным ГКНБ Кыргызстана, Машрапов был задержан в аэропорту в Стамбуле, где его также допросили. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час.

Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь, 1 января. Мужчина открыл стрельбу в одном из ночных клубов. В результате погибли 39 человек. Еще около 70 человек получили ранения.

Правоохранительные органы Турции разыскивают нападавшего. По подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь человек, напоминает ТВ «Дождь». Подробности о них не сообщаются.

Полиция допустила, что совершивший теракт может быть выходцем из Кыргызстана, Узбекистана или восточных районов Китая. По информации агентства EFE, стрельбу мог устроить 28-летний Яхье Машрапов.

Сам Машрапов в разговоре с агентством Turmush сказал, что не причастен к теракту. Он сообщил, что был в Стамбуле с 1 по 3 января.

«Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — рассказал он.

Машрапов добавил, что ранее турецкие правоохранительные органы уже допрашивали его «в связи со схожей внешностью».

Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».