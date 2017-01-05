Министерством культуры Таджикистана подготовлен новый реестр памятников страны, в который включены более 3 тысяч объектов.

3 тысячи 47 материальных объектов, представляющих культурную и историческую ценность, включены в новый реестр памятников культуры Таджикистана, подготовленный министерство культуры страны.

Как указывается на сайте министерства, момент каталог объектов материального наследия предложен в главную научную редакцию национальной энциклопедии Таджикистана.

Первый реестр культурных и исторических памятников Таджикистана впервые был разработан в 1950 году. Тогда в этот список были включены 205 исторических и культурных объектов, и 159 зарегистрированных, но исследованных древних памятников.

Второй период регистрации был завершен в 1971 году, в тот каталог были включены уже 2 тысячи 20 объектов.

Как сообщают в министерстве культуры, редакция третьего реестра, который был составлен в 2016 году, является переменной. В нем числятся 3 тысячи 47 объектов, но их число может быть увеличено по мере поступления новой информации.