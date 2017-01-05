Один из самых известных серийных убийц Чарльз Мэнсон экстренно госпитализирован.

Американский преступник Чарльз Мэнсон переведен из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение, в больницу, сообщают The Los Angeles Times и TMZ со ссылкой на информированные источники.

Причиной госпитализации 82-летнего Мэнсона стало серьезное заболевание, рассказал один из источников The Los Angeles Times, не став уточнять подробности. Он под охраной доставлен в больницу, которая находится в часе езды от тюрьмы Коркоран, где он отбывает пожизненное наказание.

Официальные представители управления исправительных учреждений штата Калифорния в ответ на запрос CNN отказались предоставлять какую-либо информацию о Мэнсоне, сославшись на требование о защите личной информации о заключенных.

Чарльз Мэнсон был осужден в 1969 году за серию убийств, совершенных сектой «Семья», которую он возглавлял. Тогда были убиты 10 человек. Самым громким стало убийство жены режиссёра Романа Полански, которая на тот момент находилась на девятом месяце беременности.

Мэнсон первоначально был приговорен к смертной казни, которую затем ему заменили на пожизненное заключение. Он более 10 раз подавал прошения о досрочном освобождении. Все они были отклонены.

В начале 2015 года сообщалось, что 80-летний Чарльз Мэнсон в очередной раз решил стать отцом и передать на волю свою сперму, чтобы провести искусственное оплодотворение его теперешней жены Афтон Бертон. Женщина на 54 года младше своего мужа и является его фанаткой. Они поженились в 2014 году в тюрьме, а год спустя Бертон принялась настаивать на рождении совместного ребенка. Заключенному запрещены свидания, поэтому пара пошла на такой шаг.