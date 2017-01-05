Ключ к тайнам Центрального Памира таится в его имени. Мало кто знает, что значит слово «Бадахшан». Подлинное название этих мест - Лал-Рошканда – «цветок лала», а Бадахшан означает «страна лалов».

Рассказывая о путешествии по Бадахшану, Марко Поло в своей книге писал: «В той области водятся драгоценные камни «балаши»: красивые и дорогие камни, родятся они в горных скалах». Соответственно, лал - это не рубин, с которым его часто путали местные жители, а его цветовой двойник, благородная шпинель, которая по ценности стоит в одном ряду с такими драгоценными камнями, как алмаз, сапфир, рубин, изумруд, александрит.

Как и его цветовой двойник - рубин, лал всегда считался одним из самых почитаемых камней в странах мусульманского Востока, где он служил синонимом прекрасного и совершенного.

«Лал-и-Бадахшони» метафорически называли красное игристое вино, сравнимое со сладостью прекрасных губ возлюбленной. Бадахшанский лал упоминает Фирдоуси в «Шахнаме»: «И венец на челе его лалами ал!»

Этот камень любил и русский царь Иван Грозный. Были записаны его слова в беседе с англичанином Горсеем, которому он показывал свою сокровищницу: «Вот красный яхонт, он врачует сердце и мозг, силу и память человека».

Первое упоминание о восточных яхонтах мы встречаем в сочинении арабского историка Х века Аль-Мукадаси: «Здесь [в Бадахшане] имеются рудники драгоценного камня, похожего на рубин, рудников которого больше нет нигде». Более подробно описывает месторождение лалов великий Абу Райхан аль-Бируни: «Копи лала находятся в местности, где расположено селение Варза-фандж, на расстоянии трех дней пути от Бадахшана, столица которого Шикасим (Ишкашим) близко к этим копям. Путь туда более удобен из Шикасима».

Древние поверья

Способ добычи лалов к началу ХХ века со времен Бируни ненамного изменился. При проходке основных подземных коридоров рудокопы пользовались «огневым» способом, в забоях же работали вручную, сидя на корточках или лежа.

В каждом забое трудились два-три человека. Причем горняки разделялись по виду работ: забойщики, которые кололи породу; отвальщики, которые отгребали камни в сторону, и транспортировщики, которые выносили породу из выработки.

Поскольку металлических инструментов не хватало, то использовали нехитрые приспособления из рогов архаров и деревянные клинья, забивавшиеся в трещины камней.

Добытую породу на специальной площадке перед выходом в штольню разбивали с помощью долота, ломов, выбирая вручную ценные кристаллы. Правда те, кто выламывал друзы ломами, часто разбивали и сами кристаллы камня, который «страдал» также и от некоторых людских поверий.

Среди рудокопов и надзирателей бытовало мнение, что лалы встречаются, как правило, парами, поэтому рабочему, за смену добывшему один крупный кристалл, не оставалось ничего другого, как разбить его на две части, дабы выполнить норму и избежать наказания за якобы сокрытие камня.

«Кровавые слезы»

Кухилал - легендарная гора Лалов, высоко взметнувшаяся над долиной Пянджа. Предание сообщает, как здесь были найдены первые самоцветы.

…Однажды в этих краях произошло сильное землетрясение. Оно было такое великое, что гора раскололась до самого основания, и кровавые слезы поднялись из глубины и засияли на камнях капельками лала. Первыми слезы гор увидели женщины и решили их растолочь, чтобы окрасить ими ткани, но все их усилия были тщетны. Краска из лалов не получилась.

Затем камни попали в руки купцов, и их отдали ювелирам, и с тех пор в мире появился знаменитый бадахшанский лал.

Кухилал – не единственное место, где находится благородная шпинель, есть она и в других местах Бадахшана, о чем говорит местная пословица:«Голова лалов - в Ямгине, сердце - в Сумджине, а ноги - в Кухилале».

«Крыша мира», как называют Памир, хранит множество тайн, в неприкосновенности дошедших до наших дней.