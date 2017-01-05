Подразделения 201-й Российской военной базы провели в минувшем году свыше 300 мероприятий боевой подготовки, израсходовав при этом более 5 тыс. боеприпасов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Артиллерийские подразделения российской 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, в 2016 году провели более 300 мероприятий боевой подготовки, в том числе приняли участие в пяти совместных учениях и в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", провели тренировки по стрельбе и управлению огнем, тактические учения с батареями, ракетными и артиллерийскими дивизионами", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Одним из основных этапов подготовки артиллеристов стало участие в двусторонних командно-штабных учениях на местности проводимых на полигонах Харбмайдон и Ляур в которых приняли участие контингенты КСОР ОДКБ России, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана", - добавили в пресс-службе ЦВО.

201-я Российская военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.