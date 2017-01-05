Сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана в ходе проведения специальной операции обезврежена транснациональная преступная группировка, из незаконного оборота изъято около 70 килограммов наркотиков, сообщает центр общественных связей ГКНБ республики.

В ходе сбора оперативных данных было установлено, что транснациональная преступная группировка, возглавляемая гражданином Афганистана, жителем провинции Тахор Камолиддионом валади Тути, намеревалась осушествить переброс через линию госграницы крупной партии наркотиков в Таджикистан.

При попытке прорыва госграницы между преступниками и сотрудниками ГКНБ произошла перестрелка, афганцы отступили на территорию своего государства.

На таджикской территории были задержаны двое жителей района Хамадони и города Куляб, которые ждали переправку наркотиков. По их показаниям, «груз» с места происшествия забрали и уехали в неизвестном направлении жителей четверо Хатлонской области.

В ходе проведения дальнейших оперативных действий семеро участников преступной группировки из числа граждан Таджикистана задержаны, в специально обрадованном ими тайнике обнаружены и изъяты около 68 кг. гашиша, свыше 2 кг. канабиса им 1,5 кг. опия.

