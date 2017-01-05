В нью-йоркском районе Бруклин сошел с рельсов пассажирский поезд компании Long Island Rail Road (LIRR).

Состав сошел с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal в утренний час пик около 8.30 (16.30 мск). На момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров. Пострадали, по последним данным, свыше 100 человек. Травмы, полученные большинством пострадавших в аварии, не угрожают жизни.

Причины аварии выясняются, по предварительным данным, речь идет о технической неисправности.