В ходе проведенной в среду в турецкой провинции Измир операции по поимке подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула задержаны несколько выходцев из Дагестана и Средней Азии.

Операция была проведена в среду утром, по ее результатам правоохранительные органы задержали 40 человек. Среди них девять мужчин из Дагестана и Средней Азии с семьями. Среди задержанных - 20 несовершеннолетних (9 мальчиков и 11 девочек) из Кыргызстана, Дагестана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где в основном проживают уйгуры. Также в Измире задержали членов трех семей, которые жили в городе Конья в одном доме с предполагаемым террористом, сообщает газета Hurriyet.

Всех их полиция считает связанными с "Исламским государством".

По версиям СМИ, исполнитель теракта может быть уйгуром – выходцем из Восточного Туркестана.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность преступника установлена. Однако ни его национальность, ни имя не называются.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Мужчина расстрелял празднующих Новый год людей. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 пострадали.