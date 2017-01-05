Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к будущему американскому президенту.

Отмечается, что сокращения коснутся Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и офиса директора национальной разведки.

«На взгляд команды Трампа разведывательный мир [США] становится совершенно политизированым. Они все должны «похудеть». Цель (сокращений. — «Газета.Ru») будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют», — заявил один из источников.

По данным газеты, в реформе примет участие экс-глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Трампа должность советника по национальной безопасности. Также к реструктуризации спецслужб будет привлечен республиканец Майк Помпео, которого Трамп намерен назначить главой ЦРУ.