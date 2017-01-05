В Турсунзаде скончался ветеран Великой отечественной войны Шерхон Кадыров. Провожать в последний путь героя войны приехало очень много людей со всего Таджикистана.

Как рассказал председатель Совета ветеранов войны и труда города Турсунзаде Хаитбобо Хаитов, Кодир-бобо Шерхонов последние 17 лет, несмотря на солидный возраст, вел активную общественную жизнь. «Он был заместителем председателя Совета ветеранов, участвовал во всех мероприятиях по благоустройству города», - рассказывает он.

Кодир Шерхонов Asia-Plus

Этого ветерана помнят все - во время праздников 23 февраля, Навруз, Дня победы и Дня независимости на народных гуляниях и митингах в Турсунзаде он пел «Катюшу» и другие военные песни, танцевал лезгинку, провозглашал лозунги «За Ленина и Сталина» и «Смерть фашизму!».

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По документам Кодир-бобо Шерхонов родился в 1922 году, однако, сам всегда утверждал, что точная дата его рождения – 1920 год.

Во время погребения ветерана муллы вычислили возраст покойного – согласно календарю хиджри ему исполнилось ровно одно столетие.

Кодир Шерхонов участвовал в Великой отечественной войне, дошел до Берлина, имел множество орденов и медалей.

По данным местного Совета ветеранов ВОВ и труда, из Турсунзаде за годы войны были призваны 4 356 человек, из них не вернулись домой 2 525.

В настоящее время на учете Совета состоит 15 участников Второй мировой войны, а всего два года назад их было 29...