Горнолыжный комплекс "Сафед Дара", на котором таджикские горнолыжники ведут подготовку к Азиаде.

Таджикские горнолыжники готовятся к VIII азиатским зимним играм в Японии на горнолыжном комплексе «Сафед Дара» в Варзобе.

VIII азиатские игры по 18 зимним видам спорта пройдут с 19 по 26 февраля в японском Саппоро. В них примут участие свыше 1,5 тыс. спортсменов из 30 стран мира.

Наши спортсмены примут участие в вышеназванных играх за счет финансирования оргкомитета игр, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Сейчас горнолыжники Бахриддин Гоибов, Баракатулло Зокиров, Сайфиддини Низомиддин, Сохибназари Турсунмурод и их тренер Илхомиддин Абдуллоев проходят подготовку к играм в Саппоро в «Сафед Даре».

В сообщении отмечается, что НОК Таджикистана при содействии Национальной ассоциации зимних видов спорта РТ, начиная с 1 ноября прошлого года по 1 февраля 2018 года, обеспечил двух горнолыжников - Бахриддина Гоибова и Баракатулло Зокирова ежемесячной олимпийской стипендией в размере 1,5 тыс. долларов США.