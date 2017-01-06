В Москве у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой сотрудники полиции забрали годовалую дочь Манижу. Вот уже 10 дней малышка находится в инфекционном отделении 1-й городской больницы столицы. Об этом сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на юриста-правозащитника Бахрома Исмаилова.

По его словам, 25 декабря 2016 года в квартире, где гостила Нилуфар, была совершена кража. Среди украденных вещей были и документы Нилуфар и ее ребенка. В тот же день она обратилась в ОВД по району Кунцево с заявлением о краже документов, но вместо розыска преступников сотрудники РОВД «Кунцево» изъяли у матери ее дочь, мотивируя это отсутствием у нее документов. При этом саму Нилуфар поместили в ИВС РОВД «Кунцево» на трое суток.

«Сотрудники РОВД по работе с несовершеннолетними потребовали у Нилуфар доказательства, что с ней находится ее, а не чужой, ребенок. Женщина напомнила об украденных документах, показывала совместные фотографии с малышкой. Но ей сказали, что пока не установят, что это именно ее ребенок, девочка будет находиться в детской больнице. Саму Нилуфар привезли в отделение, трое суток ее там продержали без еды и элементарных условий, а затем отвезли в суд. Однако суд учел просьбу Нилуфар отпустить ее, поскольку у нее здесь ребенок, и она была отпущена. Теперь каждый день она ходит в больницу, относит Маниже питание, но к ребенку ее не пускают», - говорит Бахром Исмаилов.

10:36 14 октября, 2016

В Петербурге почтили память трагически погибшего малыша Умарали

По мнению правозащитника, несмотря на то, что сотрудники полиции по закону имели основания изъять ребенка до установления личности его матери, однако «исходя из принципа гуманности и с учетом обстоятельств, в которых оказалась потерпевшая», они могли бы не разлучать мать и дитя. 

«Разлука матери с грудной еще девочкой нанесла обеим серьезную психическую травму. Более того, из-за того, что Нилуфар трое суток провела в полиции в холодном изоляторе, у нее началось воспаление лёгких. На нервной почве она похудела. То есть женщину загнали в еще более тяжелую ситуацию», - подчеркнул Исмаилов.

В настоящее время правозащитник занимается восстановлением документов девочки через роддом, в котором она родилась. Затем необходимо получить новое свидетельство о рождении, а также сертификаты на возвращение на родину для матери и ребенка в посольстве Узбекистана в Москве. «Только после оформления всех этих документов можно будет забрать ребенка из больницы. Мы постараемся сделать все это в максимально короткие сроки, но сейчас праздники, и пока все учреждения отдыхают», - сказал юрист.

Отметим, что осенью 2015 года подобная история с изъятием у матери-мигрантки грудного малыша в Санкт-Петербурге закончилась трагически.

16:44 20 октября, 2016

Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело по факту смерти пятимесячного Умарали

Пятимесячный Умарали Назаров скончался в Медцентре имени Цимбалина в Петербурге в ночь на 14 октября 2015 года, после того как в полицейском участке его отобрали у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства (просроченная регистрация). В нарушение закона ребенок был оформлен как «подкинутый или безнадзорный» при наличии свидетельства о рождении, паспортов родителей и в присутствии родителей и бабушки. 

По факту гибели малыша было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но в октябре 2016 года дело было закрыто «в связи с отсутствием события преступления».