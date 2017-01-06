В канун нового года в самом сердце столицы состоялось открытие второго концептуального кафе бренда «Mazza».

Что отличает новое кафе от предыдущего? В первую очередь, арт-дизайном интерьера и творческим началом: новая «Mazza» - это кафе-галерея, где будут проходить творческие вечера и выставки выдающихся художников и фотографов. Но не только этим примечательна новая «точка»: кафе-галерея несет культуру хорошего отдыха.

«Для меня «Mazza» - это самое приятное кафе именно по состоянию. Здесь я всегда чувствую себя по-свойски, как дома. Мне также очень нравится здешняя кухня, и я уверенна за качество продуктов, поэтому я спокойно могу прийти сюда со своим маленьким ребенком. И если первое кафе - «Mazza» - было квартирного типа, то в новой кафе-галерее чувствуется простор. И мы, как посетители, ждем от «Mazza» чего-то большего, чем обычное кафе». Тахмина Алиева

На официальное открытие «Mazza»-галереи были приглашены самые верные и преданные посетители бренда, для которых организаторы подготовили конкурсы и сюрпризы, главным из которых стала неординарная, яркая и стильная экспозиция работ профессионального таджикского фотографа Шухрата Юлдашева, специализирующегося на коммерческой съемке. С 2000 года он проживает в Москве, где продолжает свою профессиональную самореализацию, специализируясь на рекламной, портретной и fashion фотографии.

«Мне очень нравится, место – супер! «Mazza» не устает приятно удивлять, неизменно остаюсь постоянным клиентом». Дилором Кувватова

- Представленные работы я выбрал потому, что считаю их наиболее характеризующими меня в данном жанре фотографии, - говорит выдающийся фотограф Шухрат Юлдашев. - Но говорить я о них ничего не буду, ведь вся суть выставок заключается в том, чтобы люди могли увидеть в них свое настроение, историю. Так что приглашаю ценителей качественной фотографии познакомиться ближе с моими работами в новой кафе-галерее «Mazza».

«Одним из главных достоинств новой кафе-галереи «Mazza» является его месторасположение – на этой территории расположены преимущественно рестораны, однако не было ни одного нормального заведения с пометкой «кофейня»/«кафе». Парвиз Рузиев

В меню кафе-галереи традиционно будут представлены салаты, горячие блюда, сэндвичи, бургеры, десерты и… Этот список гораздо вкуснее продолжать самим. Также кафе «Mazza» готова предложить кофейную и чайную карту вкупе с авторскими коктейлями. Меню кафе-галереи будет постоянно пополняться новыми блюдами и напитками, благо демократичные цены позволяют выгодно продегустировать всю кухню.

«Заведения бренда «Mazza» отражают энергию, мобильность, движение и искусство в жизни. Именно это объединяет всех посетителей, потому как публика «Mazza» очень разная, начиная от их возраста, рода деятельности и увлечений. Таким образом, приходя сюда, каждый чувствует себя комфортно». Нигора Махмудова

Напомним, что первое кафе «Mazza» открыло свои двери в июле 2015 года, и за короткий срок успела полюбиться жителям столицы благодаря своему креативному и индивидуальному подходу к клиентам, которые ценят свое время и качество.

Кафе-галерея «Mazza» - искусство хорошего отдыха