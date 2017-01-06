В турецком городе Измир несколько вооруженных людей организовали нападение на здание суда. Во время нападения были приведены в действие взрывные устройства, сообщает «Медуза».

CNN Türk ENG

По предварительным данным, пострадали не менее 11 человек, в том числе полицейские. В перестрелке двое нападавших были застрелены, еще один остался на свободе.

Никаких сведений о возможных организаторах нападения и их мотивах нет.

Измир — третий по величине город Турции, в нем проживает около 3 миллионов человек.