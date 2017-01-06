Финальная часть чемпионата Азии по футзалу среди молодежных сборных до 20 лет, в которой примет участие и сборная Таджикистана, в этом году пройдет в Таиланде.

На первом молодежном чемпионате Азии-2017, который пройдет с 9 по 21 мая, примут участие 22 сборные, составленные из игроков не старше 1997 года рождения. По итогам жеребьевки, которая состоится позже, будут образованы четыре группы: две – по шесть команд и две – по пять. По итогам группового раунда по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу за медали.

Молодежную сборную Таджикистана к чемпионату Азии-2017 будет готовить Пайрав Вохидов. До континентального первенства в Таиланде у нашей «молодежки» запланировано проведение нескольких товарищеских матчей.