Таджикская шахматистка Марвори Насриддинзода выиграла Новогодний Кубок Липецкой области по молниеносным шахматам (блицу) 5 января 2017 года.

«Лучший результат среди женщин показала Марвори Насриддинзода из Добринки - 5,5 очка» – сообщается на сайте championat48.ru

Всего в Новогоднем Кубке принимали участие 47 шахматистов.

Марвори Насриддинзода – член сборной Таджикистана по шахматам, в настоящее время самая рейтинговая шахматистка республики. Недавно она со своей семьей по программе переселения переехала на постоянное место жительство в Добринский район Липецкой области.

По сообщению представителя Федерации шахмат Таджикистана, гражданство Российской Федерации не мешает Марвори продолжить свое выступление на международной арене под флагом Таджикистана.