Наиболее дешевым бензином в мире пользуются жители Венесуэлы, Саудовской Аравии и Туркменистана. Средняя же цена бензина по миру на начало этого года составляет 0,99 доллара США за литр.

Литр бензина в Венесуэле в среднем стоит всего $0,01. Жителям Саудовской Аравии и Туркменистана каждый литр данного вида топлива обходится в $0,24 и $0,29, соответственно.

Между тем, сравнительно дорого обходится бензин жителям Гонконга ($1,93), Норвегии ($1,83), Исландии ($1,78).

Средние цены на бензин в странах мира по состоянию на 2 января этого года приводятся на сайте Global Petrol Prices, данные которого широко используют Международный валютный фонд, а также ведущие мировые СМИ.

Самый дешевый бензин среди стран СНГ продается в Казахстане ($0,43 за 1 литр). В Азербайджане средняя цена литра бензина составляет $0,46, в Беларуси – $0,60, Кыргызстане - $0,61, в России - $0,63, в Армении - $0,77, в Украине – $0,90, а в Узбекистане - $1,03.

Данные по Таджикистану на этом сайте отсутствуют.

Однако, исходя из того, что один литр «народной марки» бензина (АИ-92) в Таджикистане сегодня продается за $0,66, а самой дорогой марка (АИ-98) – за $0,73, можно сделать вывод, что средняя цена литра бензина в нашей стране составляет $0,69.