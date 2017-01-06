Стоимость разрешения на тонировку стекол автомобиля в Таджикистане с 1 января этого года увеличилась на 25%. Это связано с повышением с начала года размера показателя для расчетов.

Для получения разрешения на тонировку стекол автомобиля с годом выпуска до 2004 года включительно теперь нужно заплатить 2,5 тыс. сомони. Владельцам же машин, выпущенных в 2005 году и позднее, разрешение выдается за 3,1 тыс. сомони, сообщил «АП» начальник отдела технического надзора Управления ГАИ МВД РТ Ашур Салимов.

До этого владельцы автомобилей старше 2004 года платили за разрешение 2 тыс. сомони, а автомобилей 2005 года и новее – 2 тыс. 480 сомони.

По словам Салимова, повышение стоимости разрешения на тонировку машин напрямую связано с увеличением с начала года размера показателя для расчетов.

«Владельцы автомашин старше 2005 года за тонировку платят, как и ранее, 50 показателей для расчетов, а автомашин, выпущенных в 2005 году и позднее – 62 показателя для расчетов», - добавил он.

Напомним, размер показателя для расчетов в Таджикистане с 1 января увеличился с 40 до 50 сомони.

Разрешение на тонировку стекол автомашин выдается сроком на один год, и желающим его продлить придется вновь заплатить за это преимущество. Эти деньги с 2010 года переводятся на специальный счет строительства Рогунской гидроэлектростанции. Разрешение выдают в отделениях Госавтоинспекции. После получения документа автолюбители могут тонировать окна машины на любой вкус без ограничений. Однако лобовое окно должно оставаться прозрачным: затемнять разрешено только верхние 20 сантиметров.

С 2000 года по 2010 год в Таджикистане действовал запрет на тонирование стекол автомобилей. Это было связано с общественно-политической ситуацией в стране и борьбой с ростом преступности. Привилегия езды с затемненными окнами была только у главы государства, премьер-министра и спикеров обеих палат парламента.