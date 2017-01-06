Рождественская праздничная служба начнется в Свято-Никольском кафедральном соборе в Душанбе сегодня в 10 часов вечера и продлится до трех часов ночи.

Во время проведения праздничной рождественской службы территорию Свято-Никольского собора в Душанбе будут охранять военнослужащие из 201-й российской военной базы (РВБ). После богослужения для всех прихожан администрация церкви приготовит угощение - плов. После чего пожилых людей развезут по домам на специальном автобусе.

По словам епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима (Творогова), настоятеля душанбинского собора, празднование Рождества Христова в Таджикистане проводится точно так же, как и в других православных церквях по всему миру.

- Устав для всех православных одинаковый, небольшие отличия только в обрядах, но само богослужение, в том числе и рождественская служба, везде узнаваемые, - говорит он.

В Таджикистане у православных христиан шесть храмов: в Душанбе, Курган-тюбе, Турсунзаде, Худжанде, Бустоне, храм на территории 201-й РВБ и часовня в Нуреке. По приблизительным данным, в Таджикистане сейчас насчитывается порядка 500 постоянных православных прихожан при 20 тысячах русскоязычного населения. Таким образом, православная община в республике является самой малочисленной в Центральной Азии.

О том, как живет православная община в Таджикистане, читайте в свежем номере «АП», в понедельник, 9 января.