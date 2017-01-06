Прошедший год был ярким на события, как на плохие, так и на хорошие. Мы подобрали лучшие снимки, которые отражают всю суть событий ушедшего года.

Фото: официальный сайт президента РТ 1 /34 Эмомали Рахмон совершил малый хадж, 5 января