В результате стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида погибли пять человек, восемь получили ранения. Стрелок действовал один. Он был задержан полицией.

Жертвами стрельбы в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида стали пять человек, восемь получили ранения. Об этом сообщается в Twitter шерифа округа Броуард, пишет РБК.

Как сообщает Associated Press, стрельбу открыл стрелок-одиночка, который был затем задержан полицией. По данным агентства, на место происшествия прибыли полицейские. Как отмечает AP, нападавший открыл огонь в Терминале № 2 в зоне выдачи багажа, который обслуживает самолеты авиакомпаний Delta Air Lines и Air Canada.

Стрелком оказался 26-летний Эстабан Сантиаго, прибывший из Аляски. Оружие он хранил в своем багаже. Оно было задекларировано. Когда мужчина получил свой багаж, он достал оружие и открыл огонь. Стрелок был задержан полицией.

Как сообщает NBC, по словам брата подозреваемого, он служил в Национальной гвардии в Ираке, а затем на Аляске. Но в 2016 году он был уволен из-за нарушения дисциплины, рассказали каналу в Национальной гвардии.

Источник телеканала в правоохранительный органах рассказал, что у подозреваемого было диагностировано психическое расстройство, и он проходил лечение в специализированном медицинском учреждении.

Брат Сантьяго отметил, что ему был поставлен диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство, также известное как иракский синдром.