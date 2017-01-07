Управление директора национальной разведки США опубликовало доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин лично распорядился начать «кампанию по вмешательству» в президентские выборы в США. Такой вывод американская разведка делает «с высокой степенью уверенности», пишет «Медуза».

Кампания включала в себя взломы компьютерных систем в США и раскрытие информации, полученной в ходе «российских киберопераций», а также «неприкрытую пропаганду».

Американская разведка утверждает, что за хакерскими атаками стояло Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России. Для раскрытия информации, полученной при взломах компьютерных систем, ГРУ использовало проекты WikiLeaks и DCLeaks, а также хакера, известного под именем Guccifer 2.0.

По данным американской разведки, целью кампании было «подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США» и дискредитировать кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы повысить шансы ее соперника Дональда Трампа.

В докладе говорится о «многолетнем желании Кремля расшатать либеральный демократический порядок», который поддерживают США. Разведка считает, что Путин рассматривает этот порядок в качестве угрозы своей власти.

По мнению авторов доклада, Путин стремился дискредитировать Клинтон, поскольку он публично обвинял ее в подстрекательстве к массовым протестам, которые прошли в России в 2011–2012 годах.

Во время избирательной кампании в США, в частности, были взломаны серверы Демократического национального комитета — руководящего органа Демократической партии США. Штаб Хиллари Клинтон неоднократно заявлял, что за хакерскими атаками стоят российские власти.

В октябре 2016 года министерство внутренней безопасности США и управление директора национальной разведки США официально заявили о причастности российского правительства к хакерским атакам.

В конце декабря США ввели новые санкции против России в ответ на вмешательство в избирательный процесс.

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США. Владимир Путин на пресс-конференции в конце декабря заявил, что американские демократы пытаются переложить на других ответственность за свое поражение на выборах.