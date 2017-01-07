Что произойдёт, когда вы потеряете свою платёжную карту? Велик риск, что ваша карта попадет в руки к мошенникам, и они смогут воспользоваться ею, пока ваша карта активная.

Традиционно, чтобы заблокировать карту, вам было необходимо зайти в офис банка, выдавшего вам карту, и подать заявление об утере своей карты. Но это было раньше.

Теперь вам необязательно идти в банк лично и тратить своё драгоценное время. Если вы подключены к услуге «SMS-информирование» Банка Эсхата, то вам достаточно только отправить текстовое сообщение с особой командой на номер: для локальных карт – (+992) 88-111-888-6, для международных карт VISA – (+7) 916-206-75-41.

Таким образом, вы сможете, например, быстро заблокировать вашу карту.

Кроме этого, вы можете выполнить и другие действия, используя следующие команды для текстового сообщения:

— Block – (временная) блокировка банковской карты.

— Unblock – разблокировка банковской карты.

— Status – состояние (баланс) банковской карты.

— Limit – просмотр остатка карточного счета.

Услуга «SMS-информирование» от Банка Эсхата оповещает владельца карты о всех движениях средств на его карте. Стоимость услуги – 3 сомони в месяц. Для её подключения вам достаточно позвонить в контакт-центр Банка Эсхата по номеру (+992) 44-600-0-600 и подать заявку.

Подключайтесь к услуге «SMS-информирование» от Банка Эсхата и будьте всегда в курсе своего счёта!