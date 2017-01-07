Национальный банк Таджикистана сообщил о переименовании «Фононбанка», одного из четырех проблемных банков страны, из Закрытого акционерного общества (ЗАО) в Открытое акционерное общество (ОАО).

Лицензия на осуществление банковских операций с национальной и иностранной валютой банку с новым названием была выдана еще 29 декабря 2016 года, сообщается на сайте Нацбанка РТ.

Лицензия, выданная ЗАО «Фононбанк» в апреле 2013 года, в связи с переименованием банка считается недействительной.

«Фононбанк» один из четырех банков, оказавшихся в затруднительном положении и не имеющих собственных средств на выплату по депозитам клиентов.

21 декабря парламент Таджикистана одобрил правительственное постановление о выпуске ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд 850 млн сомони (порядка $490 млн.) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны. Из этих средств «Фононбанк» получит 80 млн сомони.

Постановление правительства принято в целях обеспечения устойчивости банковской системы, снижения социальной напряженности, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов и сохранения доверия населения к банковской системе.

Позднее правительство Таджикистана опубликовало перечень активов проблемных банков. У «Фононбанка» насчитывается 37 актива.