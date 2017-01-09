В Тегеране на 83-ем году жизни скончался известный политик, экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани. Иран при правлении Рафсанджани одним из первых признал независимость Таджикистана. Таджикские эксперты с именем бывшего президента ИРИ связывают поступление первых иранских инвестиций в экономику Таджикистана.

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер на 83 году жизни в больнице в Тегеране, в воскресенье, сообщает информагентство Fars News.

По данным агентства Иран.ру, иранское правительство объявило трехдневный траур. Для Рафсанджани будут проведены две похоронные процессии, одна в Тегеране во вторник и вторая в Куме. Влиятельный иранский политик будет похоронен в святой мечети Хазрат Масуме, в городе Кум.

Как напомнил таджикский политолог Шокирджон Хакимов, именно в годы правления Рафсанджани Иран один из первых признал государственную независимость Таджикистана, и первым открыл в республике свое дипломатическое представительство.

«В те годы именно благодаря политике Рафсанджани в национальную экономику Таджикистана были направлены первые иранские инвестиции. Бывший президент Ирана и проводимая им политика сблизили народы двух государств, которые имеют одни корни, но связи между которыми были прерваны политикой, проводимой большевиками», - сказал Хакимов.

По словам таджикского эксперта и журналиста Нурали Давлата, еще в марте 1992 года планировался первый визит Рафсанджани в Таджикистан, его тогда пригласил тогдашний мэр Душанбе Максуд Икромов, но арест Икромова помешал организации визита.

Рафсанджани посетил с первым государственным визитом Душанбе в начале мая 1997 года, когда в стране еще не было мира и стабильности, не было подписано общее соглашение о мире. Но именно при Рафсанджани Иран стал одним из гарантов достижения мира и согласии в Таджикистане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в связи кончиной Али Акбар Хашеми Рафсанджани направил телеграмму соболезнования в адрес действующего президента Ирана Хасану Рухани. Эмомали Рахмон в своем послании просит передать его сопереживания народу Ирана, родным и близким покойного.

Рафсанджани занимал пост президента Ирана в 1989–1997 годах. Он родился в бедной семье в 1934 году.

До Исламской революции 1979 года Рафсанджани занимался антиправительственной деятельностью, несколько раз он сидел в тюрьме.

В 1980 году Рафсанджани стал председателем меджлиса Ирана, а в августе 1989 года он был избран президентом страны.

Рафсанджани поддерживал действующего президента Ирана Хасана Рухани. После ухода с должности президента Рафсанджани занимал пост председателя Совета по целесообразности, который является консультативным органом при аятолле Хомейни, и также был председателем Исламского консультативного совета Ирана.

По данным Иран.ру, у него осталось шестеро детей. Его четвертый сын Мехди, который по определению суда был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, был освобожден из тюрьмы вечером, чтобы присутствовать на церемонии похорон отца.