Жители некоторых районов Таджикистана ощутили сегодня утром подземные толчки. Эпицентр располагался на территории таджикско-афганской границе.

9 января в 10:59 жители некоторых районов Таджикистана ощутили поземные толчки. По данным Геофизической службы Академии наук Таджикистана, эпицентр землетрясения располагался в 183 км юго-западнее от Душанбе и в 38 км юго-восточнее от Шахритуза на территории таджикско-афганской границе.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов, в Шархитузе - 4 балла, а в Душанбе - 2 балла.