Дата отмены Узбекистаном визового режима для граждан 27 стран и введения для них порядка уплаты въездного сбора в размере $50 перенесена на 1 января 2021 года.

Указ об отмене визового режима подписал президент Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2016 года - спустя двадцать дней после издания указа №УП–4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан», пишет агентство «Фергана».

Соответственно, на ту же дату переносится введение системы таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов в аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча и внедрение электронных виз.

Напомним, в указе Мирзиёева от 2 декабря говорилось, что с 1 апреля 2017 года Узбекистан отменяет визы для граждан 15 стран, и для туристов из 12 государств, достигших возраста 55 лет.

В новом указе сообщается, что перечень этих стран может быть пересмотрен, вопрос об упрощении визового режима будет рассматриваться исходя из динамики развития двусторонних отношений, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности.

Причина переноса даты отмены виз для граждан 27 государств заключается в неготовности Узбекистана к этому шагу и необходимости создания для начала определённых условий, в частности, соответствующей материально-технической базы и системы обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики.

Предложение о переносе срока отмены виз было внесено целым рядом министерств и ведомств Узбекистана - государственным комитетом по развитию туризма, министерством иностранных дел, министерством внутренних дел, государственным таможенным комитетом и другими.

Отметим, что объявление об одностороннем упрощении визового режима с рядом стран было воспринято в мире с большим воодушевлением, а Узбекистан попал на второе место в рейтинге наиболее привлекательных направлений для туристов в 2017 году, составленном влиятельной британской газетой Financial Times на основе опроса лидеров туристической индустрии, включая владельцев и руководителей компаний Wild Frontiers, KE Adventure Travel, Discover the World, Ampersand Travel, Oetker Collection, Red Savannah и Cazenove and Loyd.