Таджикистан может присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) только после тщательного изучения опыта соседних стран, которые уже являются членами этого объединения.

«Позицию Таджикистана по этому вопросу еще в 2013 году озвучил президент страны Эмомали Рахмон. Когда процесс (создание ЕАЭС, - прим. «АП») только начался, наш президент в Москве заявил, что мы будем внимательно изучать этот проект, все “за” и “против”», - сказал директор Центра стратегических исследований при президенте РТ Худоберди Холикназар 9 января на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в настоящее время Таджикистан все еще находится на стадии изучения.

«Вы не думаете, что изучать этот процесс так просто. Для этого нам нужно изучить опыт Кыргызстана, Казахстана, которые вошли в этот Союз: какие у них успехи, какие неудачи. Все это нам необходимо знать. В дальнейшем, если будут какие-то конкретные намерения, мы должны знать все “за” и “против”», - заключил глава ЦСИ.

Ранее сообщалось, что вопрос о вхождении Таджикистана в ЕАЭС изучен специальной комиссией и передан на рассмотрение правительства страны. По словам начальника Таможенной службы при правительстве РТ Абдуфаттоха Гоиба, все необходимые материалы, в частности всесторонний анализ вопроса, подготовлены и представлены правительству.

Между тем, согласно исследованию Евразийского банка развития, общественная поддержка потенциального вступления Таджикистана в ЕАЭС снизилась в прошлом году до 68%.

«Отдельно эксперты отмечают достаточно высокий уровень одобрения евразийской интеграции в Таджикистане – наиболее реалистичном кандидате на вступление в ЕАЭС. Там общественная поддержка потенциального вступления в ЕАЭС в 2016 году составила 68% (в 2015 – 72%). Такой уровень поддержки создает комфортные условия для потенциального политического решения», - отмечалось в ежегодном исследовании «Интеграционный барометр ЕАБР», опубликованном в конце октября прошлого года.

Напомним, странами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия. 21 мая прошлого года к ЕАЭС присоединился Кыргызстан, а 25 мая Вьетнам вступил в зону свободной торговли со странами этого Союза.