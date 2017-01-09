Председатель Хатлонской области уверен, что бывший глава афганского Кундуза должен извиниться за свое необоснованное заявление. Речь идет о заявлении Умара Сафи, который в интервью афганской радиостанции заявил, что военную технику талибов ремонтируют российские специалисты на территории Таджикистана.

Председатель Хатлонской области Давлатшох Гулмахмадзода заявил, что заявление экс-главы афганской провинции Кундуз Умара Сафи является клеветой в отношении Таджикистана, и он обязан извиниться перед таджикским народом.

Свое мнение относительно заявления афганского чиновника глава области озвучил на пресс-конференции в Курган-тюбе 9 января.

«Подобные заявления делаются для того, что нанести вред отношениям двух соседних стран. Наш президент на всех международных аренах постоянно призывает мирным путем решить конфликт в Афганистане, потому что Таджикистан заинтересован в стабильном Афганистане. И перед тем как заявлять в том духе, как это сделал Умар Сафи, надо сначала изучить ситуацию и подумать о чем говорить, - сказал Гулмахмадзода. - Таджикистана и Афганистана разделяет река Пяндж, о какой переправе военной технике здесь может идти речь. Это невозмоно. Почему официальный Кабул и нынешнее руководство Кундуза об этом не говорит, а заявляет бывший глава провинции. Я думаю, он должен извиниться перед всем таджикским народом за свои необоснованные заявления».

Стоит отметить, что речь идет о заявлении бывшего главы провинции Кундуз Умара Сафи в интервью пуштуноязычной радиостанции «Spogmai».

По словам Умара Сафи, якобы последние два года движение «Талибан» все неисправные или захваченные в ходе боев с афганскими силами безопасности танки и тяжелую технику отправляет в Таджикистан, где их ремонтом занимаются специалисты из России. После ремонта тяжелая боевая техника через Пяндж возвращается в Афганистан, в распоряжение «Талибан», сообщил Умар Сафи.

Экс-глава Кундуза уверен, что именно с помощью извне талибы сумели два раза в прошлом году захватить эту граничащую с Таджикистаном провинцию.