Компания McDonaldʼs договорилась о продаже 80 процентов своей сети в Китае, сообщает Bloomberg.

Покупателем контрольного пакета выступит концорциум китайско-гонконгских компаний Citic и Carlyle Group.

Сумма сделки, говорится в заявлении Citic, распространенном на Гонконгской бирже, составит более 1,6 миллиарда долларов.

В Китае, Гонконге и Южной Корее работают около 2,8 тысячи ресторанов сети быстрого питания McDonaldʼs. Американская компания ранее напрямую владела большинством ресторанов в этом регионе.

В 2016 году McDonaldʼs объявила о поисках стратегических партнеров для открытия в Китае, Гонконге и Южной Корее еще 1,5 тысячи ресторанов в течение пяти лет.

McDonald’s — одна из крупнейших в мире сетей фастфуда, насчитывает более 36 тыс. ресторанов по всему миру. Компания, согласно ее данным, ежедневно обслуживает 69 млн посетителей более чем в 100 странах мира.