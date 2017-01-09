В России могут ввести запрет на продажу табачных изделий всем гражданам, родившимся после 2014 года. Такое предложение содержится в концепции государственной политики Министерства здравоохранения на 2017-2022 годы, направленной на противодействие потреблению табака.

Основная цель документа, как сообщает газета «Известия», - снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов, а также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны. Он подготовлен по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой.

В Минздраве подтвердили, что разработанный документ уже разослан в ряд федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.

Именно запрет на продажу табака лицам, рожденным после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетия, станет главным нововведением концепции. Предполагается, что запрет вступит в действие в 2033 году.

Также документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них.

Также, по замыслу авторов концепции, будет запрещено курить на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространится и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.