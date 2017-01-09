Таджикистан намерен продолжать переговоры с авиационными властями России по авиасообщению. Для этого таджикская сторона даже пригласила российских коллег в Таджикистан.

Министр транспорта Шерали Ганджалзода заявил сегодня «АП», что Минтранс РТ ждет из России ответа на свое письмо. «В РФ закончились новогодние каникулы, и мы ожидаем, что в ближайшие дни получим ответ на наше письмо, в котором мы пригласили российскую сторону приехать в Таджикистан для продолжения консультаций», - отметил он.

Шерали Ганджалзода подчеркнул, что таджикские авиавласти также готовы поехать в Россию для продолжения переговоров.

Между тем, как пишут российские СМИ, Минтранс России выразил готовность провести такие переговоры. Однако при одном условии.

В Минтрансе России считают, что таджикские власти должны выполнить договоренности об авиасообщении между странами, которые были достигнуты 8 ноября 2016 года и зафиксированы в протоколе, подписанном таджикской стороной, подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что таджикская сторона в ноябре предоставила разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" из Жуковского в Душанбе и Худжанд. Но уже в декабре отказалась принимать самолеты этого перевозчика из подмосковного Жуковского.

В ответ на это российская сторона с 23 декабря запретила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы России – кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Тогда таджикские власти не стали предпринимать таких категорических мер в отношении других российских авиакомпаний. Министерство транспорта Таджикистана решило воздержаться от запрета полетов в страну российской авиакомпании «Уральские авиалинии», переживая за судьбу мигрантов, так прокомментировал решение министр транспорта Шерали Ганджалзода.

«Минтранс Таджикистана в любое время может прекратить полеты российских авиакомпаний в Душанбе и Худжанд, но лучше найти другое решение этой проблемы», - сказал ранее Ганджалзода.

Теперь в Таджикистане ждут представителей России для переговоров по вопросам авиасообщения - направили официальное приглашение.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в российском транспортном ведомстве, в Минтранс России действительно поступило письмо от авиавластей Таджикистана с предложением провести переговоры по ситуации с авиасообщением между нашими странами. Более того, российская сторона уже подтвердила готовность провести такие переговоры в начале этого года в ответном письме, но дату и место намерены согласовать дополнительно. Но при этом Минтранс России сообщил таджикским коллегам, что до начала новых переговоров должны быть выполнены ранее достигнутые договоренности.