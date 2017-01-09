Доклад спецслужб США о предположительном вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы напоминает охоту на ведьм, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это уже напоминает действительно в полный рост охоту за ведьмами», — цитирует Пескова Интерфакс.

По его словам, «наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили подобное». «Мы помним эти периоды истории и знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами и подходами, все-таки ориентированными на диалог, а не на эмоциональные припадки», — подчеркнул он.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему не знают, какими реальными данными оперируют создатели этого доклада.

Песков заявил, что рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России и подготовлена на любительском уровне.

По словам представителя Кремля, пока доподлинно неизвестно о реакции избранного президента США Дональда Трампа на доклад, поэтому судить о его позиции рано. «Избранный президент пока сам не выступал с какими-либо комментариями однозначными на этот счет», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, изучал ли Владимир Путин рассекреченный доклад, пресс-секретарь главы государства ответил: "Это было доступно, я не могу сказать, насколько детально (Путин его изучил). Но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать".

В пятницу 6 января ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

7 января избранный вице-президент Майк Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа предпримет агрессивные шаги по борьбе с кибератаками.