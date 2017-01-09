Фото сделано 8 января в районе Султанахмет в старой части Стамбула.

Из-за снегопадов на западе Турции авиакомпания Turkish Airlines отменила в понедельник 227 внутренних и международных рейсов, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство EFE.

Отмечается, что самые сильные перебои в авиасообщении происходят в Стамбуле.

Глава компании Биляль Экши добавил в твиттере, что 292 рейса будут выполнены по расписанию.

Со своей стороны, турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил об отмене 74 рейсов, причем речь тоже идет как о внутренних, так и о международных маршрутах.

Кроме того, из-за снегопадов решено приостановить движение судов по проливу Босфор.

Вчера Стамбул завалило снегом, из-за чего были отменены сотни авиарейсов, занятия в школах, нарушено движение городского транспорта.

9 января в Стамбуле по-прежнему минусовая температура, хотя обычно средний показатель для января составляет около 5-6 градусов выше нуля.