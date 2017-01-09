В Москве украли коллекцию часов стоимостью более 6 миллионов рублей. Инцидент произошел в новогодние праздники.

Часы из квартиры в центре столицы на Малой Бронной улице похитили неизвестные. «8 января в 18.22 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: ул. Малая Бронная, 16», — сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, передает «Интерфакс».

По его словам, установлено, что в период с пятого по восьмое января неизвестный, сломав замок входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу коллекции мужских наручных часов.

Материальный ущерб составил свыше 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), сообщил собеседник агентства.