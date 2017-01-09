9 января 2007 года основатель Apple Стив Джобс представил первую модель смартфона iPhone на презентации в Калифорнии.

Начиналась презентация под I Feel Good Джеймса Брауна.

«Спасибо, что вы здесь. Сегодня мы будем творить историю», — начал презентацию Стив.

Это был анонс iPhone 2G, смартфона первого поколения, в то время казавшегося чудесным девайсом, а спустя 10 лет — безнадежно устаревшего.

«Сегодня мы объявляем три революционных продукта. Первый — широкоэкранный iPod с сенсорным экраном. Второй — революционный мобильный телефон. Третий — прорывное интернет-устройство. Но это — не три отдельных устройства, а одно. Мы называем его iPhone. Сегодня Apple переизобретает телефон», — объявил Джобс.

Каким был первый iPhone? Экран на 3,5 дюйма, корпус толщиной 12 мм, камера с разрешением 2МП, 4 или 8 ГБ встроенной памяти. Он умел синхронизировать контакты с ПК или «мака», работал в сетях GSM и EDGE, Wi-Fi и Bluetooth 2.0, но никакого 3G. Цены начинались от $499 в США.

iPhone 2G

Основными плюсами устройства экс-глава «яблочной» корпорации назвал большой сенсорный экран, который не требует стилуса, удобный интернет-браузер и музыкальный плеер.

За все время было продано более 6 млн iPhone первого поколения. Apple сняла смартфон с производства летом 2010 года.

С 2007 года Apple выпустила 15 моделей iPhone. На осень 2017 года у Apple запланирована презентация масштабно обновленного iPhone 8 .