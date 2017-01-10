Игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии Международной федерация футбола (ФИФА). Церемония вручения футбольных наград ФИФА прошла вечером 9 января в Цюрихе.

Другими претендентами на награду были Лионель Месси из «Барселоны» и Антуан Гризманн из «Атлетико».

Лучшим игроком среди женщин была признана американка Карли Ллойд, лучшим тренером мужских команд — Клаудио Раньери из английского «Лестера».

Награду в номинации fair play получил колумбийский футбольный клуб «Атлетико Насьональ». Команда должна была играть в финале Южноамериканского кубка с бразильским клубом «Шапекоэнсе», игроки которого погибли в авиакатастрофе по дороге на игру. После крушения «Атлетико» предложил присудить бразильцам победу в турнире, что и было сделано.

В 2017 году ФИФА впервые вручила премию The Best Fifa Football Awards. Несколько лет до этого федерация была наряду с журналом France Football одним из соучредителей премии «Золотой мяч». В 2016 году было объявлено о прекращении сотрудничества между ФИФА и журналом — France Football стал снова в одиночку вручать «Золотой мяч». В декабре 2016 года эту награду также получил Криштиану Роналду. Криштиану Роналду в 2016 году выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии, а в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов.