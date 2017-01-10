Сотрудники столичной милиции проводят в Душанбе специальную операцию под названием «Бродяга» ("Овора"). Она продлится до конца января.

Ее цель - выявление правонарушений среди подростков и молодежи, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Другая цель операции - соблюдение норм закона страны «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».

В ходе первых дней проведения спецоперации милиция выявила в столичном районе Сомони множество случаев занятия молодежи компьютерными играми, имеющими насильственный характер, сообщает МВД.

Причем основная часть «игроков»-подростков была выявлена в ночное время.

Пресс-центр МВД РТ

«Выявленные в ходе спецоперации подростки и молодежь, а также их родители будут доставлены в отделы внутренних дел по месту жительства и в отношении них будут приняты профилактические меры», - отмечается на сайте МВД.