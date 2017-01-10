Президент Таджикистана сегодня принял главу миссии Международного валютного фонда по Таджикистану Пола Росса. На встрече обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития отношений Душанбе и этого финансового института.

На встрече были обсуждены вопросы усиления последствий мирового финансово-экономического кризиса, минимизации его последствий для экономики Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон, ознакомив своего собеседника о мерах, принимаемых правительством страны по преодолению последствий кризиса, развития национальной экономики, выразил уверенность в том, что партнеры республики по развитию окажут поддержку госбюджету, социальному сектору, энергетике республики.

Стороны высоко оценили вопросы сотрудничества Таджикистана и МВФ, которое имеет 23-летнюю историю, отмечается в сообщении пресс-службы президента.