Самолет Turkish Airlines, следовавший рейсом из Душанбе в Стамбул, из-за обильного снегопада вынужден был совершить посадку в аэропорту Измира. Всех пассажиров авиакомпания обеспечила гостиницей и питанием.

Из-за обильного снегопада стамбульский аэропорт не смог принять более 200 рейсов только Turkish Airlines, в том числе из Душанбе, сообщили «АП» в турецкой авиакомпании.

Пассажиры из Таджикистана находятся в Измире уже вторые сутки. Их разместили в пятизвёздочном отеле с трехразовым питанием.

Вот в таком отеле разместили пассажиров из Душанбе

Еще несколько часов назад компания планировала сегодня доставить всех пассажиров из Измира в Стамбул, но есть вероятность, что им придется задержаться там еще на сутки, теперь снегопад в Измире.

Турецкая авиакомпания обещает восстановить ущерб всем пассажирам, следовавшим транзитом через Стамбул.

Фотографии пассажиров В Измире снегопад. Скорее всего пассажирам придется там задержаться еще на сутки

Между тем, сегодня в 6 часов утра самолет «Сомон Эйр», следовавший в Стамбул, благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Напомним, из-за снегопадов на западе Турции авиакомпания Turkish Airlines отменила в понедельник 227 внутренних и международных рейсов, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство EFE.

Отмечается, что самые сильные перебои в авиасообщении были в Стамбуле.

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявил об отмене 74 рейсов, причем речь тоже идет как о внутренних, так и о международных маршрутах.

Кроме того, из-за снегопадов было решено приостановить движение судов по проливу Босфор.