Машина, поднятая на поверхность из Пянджа

На востоке Таджикистана, на территории Дарвазского района в реку Пяндж сорвалась автомашины, в которой находились два человека. Тело пассажира обнаружено, поиски водителя продолжаются.

На 348 км автотрассы Душанбе–Хорог произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомашина марки «Хендай Соната» под управлением 35-летнего жителя Хорога опрокинулась в реку Пяндж с 35-метровой высоты.

Как сообщила «АП», пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсупова, в момент ДПТ в автомашине кроме водителя, был пассажир- 47-летний житель Шугнанского района ГБАО.

Фотография пресс-службы КЧС Работа водолазов

«В результате сложных водолазных работ в реке Пяндж, на территории Дарвазского района, была обнаружена автомашина и тело пассажира. Машину пришлось поднять на поверхность с глубины десяти метров. Поиски тела водителя продолжаются», - сообщила У. Юсупова.

КЧС, обращаясь к водителям, просит их быть бдительными на зимних дорогах.