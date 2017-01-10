Обряд никох между Абдулой Рахимом (гражданином РФ Никитой Конышевым), принявшем ислам, и таджикской девушкой. 2007 год

Брак по мусульманским традициям имеют право заключать только главы пятничных и соборных мечетей. Мулл за совершение никоха Комитет по делам религии хочет привлекать к административной ответственности.

Согласно решению Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обычаев Таджикистана только имам-хатибы мечетей имеют право совершать религиозный обряд по заключению брака – никох. Об этом на пресс-конференции 10 января заявил заместитель председателя Комитета Джумахон Гиёсов.

По его словам, еще два года назад комитет поручил всем имам-хатибам завести тетрадь, где записывать имена людей, между которыми они заключили никох.

«Это делается для того, чтобы предотвратить случаи заключения повторного никоха со стороны мужчины или брака с несовершеннолетними», - сказал Гиёсов.

«Имам-хатибам поручено совершать никох только при наличии документа из ЗАГСа. Те имам-хатибы, которые нарушили это поручение и заключили никох мужчины со второй или третьей женой, уже сняты с должности», - сказал Гиёсов.

Между тем, по словам представителя Комитета по делам религии, сейчас чаще для мужчин без расторжения предыдущего брака заключают никох неофициальные духовные деятели – муллы.

По словам главы управления религиозных организаций Комитета по делам религии Хусейна Шокирова, хотя поручение Комитета не имеет законодательную основу, однако, мулле, который заключил никох, и это было установлено, делается предупреждение. Но при этом никакой ответственности мулла не несет.

«Сейчас Комитет думает над решением этой проблемы – как привлечь этих мулл к административной ответственности», - сказал Шокиров.